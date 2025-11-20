«Не понимаю, что делать»: игрок «Монако» Головин о своем будущем

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что пока не смог определиться со своим будущим. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Или я хочу вернуться (в Россию), или я хочу еще остаться (в «Монако»). Я пока в таком моменте, когда не понимаю, что мне делать. Я хочу просто четко понять, что мне нужно. Именно касательно карьеры. Получается, то же самое и в жизни. Если я решу перейти в Россию… Я себе желаю жить в России, тогда я буду полностью счастлив», — заявил он.

Головин, воспитанник академии ЦСКА, выступает за «Монако» с 2018 года. За семь сезонов в французском клубе полузащитник провел 235 матчей, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач. В текущем сезоне 29-летний футболист пропустил несколько игр из-за повреждения, от которого оправился только в середине октября. Его контракт рассчитан до 2029 года.

В 12-м туре чемпионата Франции «Монако» на своем стадионе проиграл «Лансу» со счетом 4:1. Головин появился на поле в стартовом составе, однако уже в перерыве тренерский штаб заменил его.

Ранее в «Зените» рассказали о диалоге с агентом Головина.