Головин рассказал о растущем чувстве лидерства в «Монако»

Головин: за последние сезоны в «Монако» все больше ощущаю себя лидером

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что в последние сезоны все больше ощущает себя лидером команды, но не ставит своей целью получение капитанской повязки. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Я получаю удовольствие от игры и за последние сезоны все больше ощущаю себя лидером. В раздевалке я немногословен, но в сложные моменты для команды могу взять на себя эту ответственность. В остальном я предпочитаю показывать пример именно игрой на поле», — рассказал футболист.

Головин отметил, что текущий капитан Юсуф Фофана, владеющий пятью языками и умеющий мотивировать команду, больше заслуживает эту роль.

Головин, воспитанник академии ЦСКА, выступает за «Монако» с 2018 года. За семь сезонов в французском клубе полузащитник забил 34 гола и отдал 41 результативную передачу во всех турнирах. В текущем сезоне 29-летний футболист пропустил несколько игр из-за повреждения, от которого оправился только в середине октября. Его контракт рассчитан до 2029 года.

