МОК рекомендовал проводить соревнования на территории Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) больше не рекомендует воздерживаться от проведения международных соревнований на территории Белоруссии.

«Международные федерации должны по-прежнему воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных мероприятий в России. Эта рекомендация больше не распространяется на Белоруссию», — сказано в заявлении МОК.

Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

