Умерла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Петрусева

На 71-м году жизни умерла чемпионка ОИ по конькобежному спорту Петрусева

Олимпийская чемпионка 1980 года по конькобежному спорту Наталья Петрусева скончалась на 71-м году жизни, сообщает в своем Telegram-канале Союза конькобежцев России (СКР).

Петрусева выиграла золотые медали на Играх в Лейк-Плэсиде на дистанции 1000 м.

Также Петрусева является трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и многократной чемпионкой СССР.

«После завершения карьеры Наталья Анатольевна стала успешным тренером. Она готовила сборную России к ОИ-2002 и помогла многим спортсменам выйти на международный уровень», — говорится в сообщении.

8 октября 2025 года в Санкт-Петербурге на 80-м году жизни скончался Владимир Куренбин — мастер спорта международного класса, стоявший у истоков создания Ленинградского балета на льду.

Куренбин выступал за добровольное спортивное общество «Буревестник», а также входил в состав сборных команд Ленинграда и Советского Союза.

Ранее умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Юрин Сисикин.