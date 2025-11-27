На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич

Двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич умерла в 86 лет
РФБ

Двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) в Telegram-канале.

«На 87-м году жизни скончалась одна из величайших баскетболисток XX века, двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта СССР», — сказано в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

Базаревич дважды становилась чемпионкой мира в составе сборной СССР — в 1964 и 1967 годах. На ее счету также пять побед на чемпионатах Европы и серебро Универсиады. Спортсменка является матерью Сергея Базаревича — двукратного серебряного призера мировых первенств и бывшего главного тренера сборной России.

19 ноября стало известно о смерти олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Алевтины Олюниной-Панариной. Официальный сайт Федерации лыжных гонок России сообщил, что спортсменка скончалась в больнице вечером 18 ноября после продолжительной болезни.

Ранее паралимпийская чемпионка умерла из-за внезапного приступа в 28 лет.

