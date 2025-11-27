Российских спортсменов внесли в базу «Миротворца»

Российские спортсмены, в том числе теннисисты, футболисты и баскетболисты, попали в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости, изучив данные сайта.

На ресурсе опубликовали персональные данные теннисистки и призера Олимпийских игр Надежды Петровой, футболиста Дениса Глушакова и баскетболиста, чемпиона Европы Сергея Мони.

Кроме того, в базу попали гендиректор Единой лиги ВТБ по баскетболу Илона Корстин, хоккеист Сергей Коньков и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Гуськов.

На сайте указано, что российских спортивных деятелей добавили в список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

До этого сообщалось, что в базу украинского сайта «Миротворец» внесли президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева.

Также в базу ресурса добавили российского футбольного комментатора Виктора Гусева и олимпийских чемпионок Владлену Бобровникову и Ирину Близнову. Их обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность республики.

Ранее генсек ОДКБ попал в базу «Миротворца».