Российские дзюдоисты заняли второе место на турнире «Большого шлема»

На турнире «Большого шлема» в Токио российские дзюдоисты заняли второе место

Российские дзюдоисты заняли второе место в медальном зачете на турнире «Большого шлема» в Токио.

На счету россиян одно золото, одно серебро и три бронзы.

Золотую медаль завоевал Валерий Ендовицкий, серебро на счету Мадины Таймазовой, бронзовые медали завоевали Тимур Арбузов, Матвей Каниковский и Инал Тасоев.

27 ноября исполком Международной федерации дзюдо (IJF) разрешил российским спортсменам выступать на международных турнирах под флагом России 27 ноября 2025 года.

В 2023 году Международная федерация дзюдо выступила за допуск российских и белорусских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом. При этом как персонал, так и сами выступающие на международных соревнованиях должны были проходить специальную проверку. В сентябре 2024 года было принято решение, согласно которому дзюдоисты перестали носить нашивки с обозначением нейтральных атлетов AIN и начали выступать под эгидой IJF.

Ранее чемпионку Европы дисквалифицировали на турнире в Абу-Даби за укус соперницы.