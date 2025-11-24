На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макгрегор рассказал о встрече с Иисусом во время лечения

IMAGO/Chris Kleponis/CNP/MediaPunch/Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор сообщил о прохождении курса галлюциногенной терапии для лечения травм, в ходе которого, по его словам, он встретил Иисуса. Об этом сообщает Daily Mail.

«Мне показали, какой мог быть мой исход. Как скоро он наступит и как это повлияет на моих детей. Я смотрел на себя сверху вниз, а потом выглянул из гроба. Затем Бог пришел ко мне в Святой Троице. Иисус сошел с белых мраморных ступеней небес и помазал меня венцом. Я был спасен!» — написал Макгрегор.

37-летний боец проходил лечение ибогаином — веществом, получаемым из африканского растения, которым лечат наркозависимости. Макгрегор провел 36 часов под воздействием препарата. В настоящее время спортсмен находится в 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которая истекает в марте 2026 года.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

