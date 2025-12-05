Ветеран ЦСКА объяснил, почему команда проиграет «Краснодару»

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что команда под руководством Фабио Челестини не сможет противостоять «Краснодару» в предстоящем матче.

«Краснодар» играет дома с поддержкой своих болельщиков. Это более сбалансированная команда на сегодняшний день, чем ЦСКА. Думаю, что игровое преимущество будет у хозяев», — предположил Хомуха.

Матч «Краснодар» — ЦСКА в 18-м туре РПЛ состоится 7 декабря 2025 года в 19:00 по московскому времени на стадионе «Озон Арена» в Краснодаре. Это последний тур перед зимней паузой.

В чемпионате России сыграно 17 туров. Лидером турнирной таблицы стал действующий чемпион РПЛ «Краснодар», подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков. На балл меньше имеют петербургский «Зенит», идущий вторым, и расположившийся на третьей позиции московский ЦСКА. Столичный «Локомотив», набравший 26 баллов, идет четвертым.

