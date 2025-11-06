Овечкин первым забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Юбилейный гол он оформил в матче против «Сент-Луиса».

900-ю шайбу Овечкин забросил в своем 1504-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

В апреле он побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

1 ноября известный журналист и писатель Игорь Рабинер заявил, что у Овечкина пока нет легкости и заряженности.

Ранее в Госдуме высказались о возможной карьере Овечкина в политике.