«Легкости и энергетики нет»: в России оценили проблемы Овечкина

Журналист Рабинер: у Овечкина пока нет легкости и заряженности

Известный журналист и писатель Игорь Рабинер в своем Telegram-канале высказался о безголевой серии российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сравнив новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с предыдущим.

«Овечкину с сентября уже 40. И тех легкости, энергетики и заряженности, какие изумляли весь прошлый сезон, пока нет. Появятся ли они по его ходу, как появились во второй половине позапрошлого сезона, также начатого слабо? Это мы узнаем, что называется, эмпирическим путем», — отметил Рабинер.

В ночь на 1 ноября «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд, проиграв «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней арене со счетом 1:3. В составе победителей голами отметились Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват и Мэтью Барзал. Единственную шайбу «столичных» забросил Том Уилсон, а Овечкин закончил матч с показателем полезности »-3».

В 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26 Овечкин смог забросить всего две шайбы, а за всю карьеру у него их 899, и следующий гол для нападающего должен стать юбилейным. Овечкин продолжает погоню за рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ с учетом плей-офф: на счету россиянина 976 (899+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

Следующий матч «столичные» проведут в ночь на 2 ноября и сыграют против «Баффало Сэйрбз» на выезде.

