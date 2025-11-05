На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нигерийский игрок РПЛ: Москва развита лучше, чем остальные города России

Игрок РПЛ Олусегун заявил о разнице между Москвой и другими городами России
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун, выступающий на правах аренды за «Пари Нижний Новгород», сравнил Москву с остальными городами России, заявив о большой разнице между ними. Его слова приводит Legalbet.

«Из Москвы можно гораздо легче попасть во все регионы мира, чем из других регионов. Для меня этот вопрос достаточно важный, потому что несколько раз в году я езжу домой, к своей семье. К тому же Москва лучше развита, чем остальные города. Поэтому, на мой взгляд, жизнь в Москве гораздо лучше, чем в других городах России», — подчеркнул он.

Нигерийский футболист выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2021 года. В августе 2021 он был арендован клубом «Краснодар» у «Ботева» до конца сезона 2021/22. 29 августа 2021 года дебютировал за «Краснодар-2» в матче ФНЛ против «Балтики», а уже весной 2022 года был заявлен за основную команду «Краснодара». В летнее трансферное окно 2025 года на правах аренды он перешел в нижегородский клуб.

В текущем сезоне он сыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых оформил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее ЦСКА проиграл «Динамо» из Махачкалы в Кубке России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами