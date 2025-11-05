Нигерийский игрок РПЛ: Москва развита лучше, чем остальные города России

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун, выступающий на правах аренды за «Пари Нижний Новгород», сравнил Москву с остальными городами России, заявив о большой разнице между ними. Его слова приводит Legalbet.

«Из Москвы можно гораздо легче попасть во все регионы мира, чем из других регионов. Для меня этот вопрос достаточно важный, потому что несколько раз в году я езжу домой, к своей семье. К тому же Москва лучше развита, чем остальные города. Поэтому, на мой взгляд, жизнь в Москве гораздо лучше, чем в других городах России», — подчеркнул он.

Нигерийский футболист выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2021 года. В августе 2021 он был арендован клубом «Краснодар» у «Ботева» до конца сезона 2021/22. 29 августа 2021 года дебютировал за «Краснодар-2» в матче ФНЛ против «Балтики», а уже весной 2022 года был заявлен за основную команду «Краснодара». В летнее трансферное окно 2025 года на правах аренды он перешел в нижегородский клуб.

В текущем сезоне он сыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых оформил два гола и отдал две результативные передачи.

