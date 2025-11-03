На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский теннисист Медведев стал 12-й ракеткой мира

Медведев и Рублев поднялись в рейтинге АТР, приблизившись к топ-10 мира
Amr Alfiky/Reuters

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев улучшили позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает на официальном сайте АТР.

Медведев поднялся с 13-й на 12-ю позицию, став лучшим из российских теннисистов. Андрей Рублев переместился с 17-й на 16-ю строчку, в то время как Карен Хачанов опустился с 14-го на 18-е место.

Лидером рейтинга стал итальянец Янник Синнер, который сместил с первой позиции испанца Карлоса Алькараса после победы на турнире серии «Мастерс» в Париже. Второе место занял Алькарас, третье — немецкий теннисист Александр Зверев.

В октябре Медведев одержал победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). До этого Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз он побеждал на турнире в мае 2023 года. Осенью 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Серварой.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее немец Александр Зверев заявил, что ему не нравится играть с Медведевым.

