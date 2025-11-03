«В его глазах было видно, что он сдался»: Нурмагомедов о реванше с Хьюзом

Нурмагомедов о реванше с Хьюзом: хотел откусить его сердце и выплюнуть

Российский боец Усман Нурмагомедов поделился эмоциями после победы в реванше с ирландцем Полом Хьюзом в своем аккаунте социальных сетей.

«Хотел откусить его сердце и выплюнуть. В его глазах было видно, что он сдался. Это другой кайф, когда ты читаешь в глазах соперника, что ты сломал его», — заявил Нурмагомедов.

3 октября брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров со счетом 50:45, 49:46, 48:47. Эта победа стала для Усмана 20-й в 20 поединках в смешанных единоборствах и принесла ему титул чемпиона лиги в легком весе.

В январе 2025 года соперники уже встречались также в Дубае, и тогда Нурмагомедов тоже победил единогласным решением арбитров, защитив свой чемпионский титул Bellator в легком весе.

В со-главном бою вечера американец Кори Андерсон вновь победил в бою-реванше Довлетджана Ягшимурадова единогласным решением арбитров и стал чемпионом PFL в тяжелом весе.

Ранее вице-президент АСА заявил, что бойцу UFC Александру Волкову не нужно спешить с возвращением.