На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«В его глазах было видно, что он сдался»: Нурмагомедов о реванше с Хьюзом

Нурмагомедов о реванше с Хьюзом: хотел откусить его сердце и выплюнуть
true
true
true
close
usman_nurmagomedov/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Российский боец Усман Нурмагомедов поделился эмоциями после победы в реванше с ирландцем Полом Хьюзом в своем аккаунте социальных сетей.

«Хотел откусить его сердце и выплюнуть. В его глазах было видно, что он сдался. Это другой кайф, когда ты читаешь в глазах соперника, что ты сломал его», — заявил Нурмагомедов.

3 октября брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров со счетом 50:45, 49:46, 48:47. Эта победа стала для Усмана 20-й в 20 поединках в смешанных единоборствах и принесла ему титул чемпиона лиги в легком весе.

В январе 2025 года соперники уже встречались также в Дубае, и тогда Нурмагомедов тоже победил единогласным решением арбитров, защитив свой чемпионский титул Bellator в легком весе.

В со-главном бою вечера американец Кори Андерсон вновь победил в бою-реванше Довлетджана Ягшимурадова единогласным решением арбитров и стал чемпионом PFL в тяжелом весе.

Ранее вице-президент АСА заявил, что бойцу UFC Александру Волкову не нужно спешить с возвращением.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами