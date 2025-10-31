На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская теннисистка снялась с четвертьфинала турнира в Гонконге

Калинская отказалась продолжать матч и вышла с четвертьфинала турнира в Гонконге
true
true
true
close
TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская досрочно завершила выступление против канадки Виктории Мбоко на турнире WTA-250 в Гонконге.

Встреча продолжалась всего 53 минуты. Россиянка снялась с четвертьфинального матча при счете 1:6, 1:3 не в свою пользу.

После проигранного первого сета Калинская уступила три гема во втором, после чего приняла решение не продолжать борьбу. Это позволило Мбоко выйти в полуфинал турнира без дополнительной борьбы.

В следующем раунде канадская теннисистка встретится с победительницей матча между румынкой Сораной Кирстей и Лейлой Фернандес из Канады.

Призовой фонд соревнований составляет 275 тысяч долларов. Действующей чемпионкой турнира является российская теннисистка Диана Шнайдер, однако в этом году она не принимает участия в защите титула.

24 октября 18-летняя Мирра Андреева, занимающая первую позицию в рейтинге среди российских теннисисток, не смогла отобраться в одиночный разряд Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Даниил Медведев сравнил судейскую ошибку в матче «Мастерса» с фильмом ужасов.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами