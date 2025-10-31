Российская теннисистка снялась с четвертьфинала турнира в Гонконге

Калинская отказалась продолжать матч и вышла с четвертьфинала турнира в Гонконге

Российская теннисистка Анна Калинская досрочно завершила выступление против канадки Виктории Мбоко на турнире WTA-250 в Гонконге.

Встреча продолжалась всего 53 минуты. Россиянка снялась с четвертьфинального матча при счете 1:6, 1:3 не в свою пользу.

После проигранного первого сета Калинская уступила три гема во втором, после чего приняла решение не продолжать борьбу. Это позволило Мбоко выйти в полуфинал турнира без дополнительной борьбы.

В следующем раунде канадская теннисистка встретится с победительницей матча между румынкой Сораной Кирстей и Лейлой Фернандес из Канады.

Призовой фонд соревнований составляет 275 тысяч долларов. Действующей чемпионкой турнира является российская теннисистка Диана Шнайдер, однако в этом году она не принимает участия в защите титула.

24 октября 18-летняя Мирра Андреева, занимающая первую позицию в рейтинге среди российских теннисисток, не смогла отобраться в одиночный разряд Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

