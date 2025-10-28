Попытку похищения футболиста Мостового назвали беспределом

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Канищев высказался о попытке похищения полузащитника клуба Андрея Мостового, назвав случившееся беспределом, передает «Чемпионат».

«Это, безусловно, какой-то беспредел, творящийся у нас и вообще, когда людей похищают. Крайне неправильное действие. Мостовой — молодец, что пришёл в себя, вышел на игру и дал результат», — сказал Канищев.

Злоумышленники попытались похитить Мостового 23 октября. 25 октября они похитили предпринимателя Сергея Селегеня. В этот же день они были задержаны.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

Ранее Мостовой записал видеообращение после попытки похищения.