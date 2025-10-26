«Ей можно было помочь»: российская альпинистка — о спасении Наговициной

Российская альпинистка Алина Пекова, покорившая все 14 восьмитысячников мира за полтора года, выразила мнение, что застрявшей на пике Победы россиянке Наталье Наговициной можно было помочь. Об этом она заявила в интервью Надежде Стрелец.

«Мне кажется, ей можно было помочь. Шанс был. Сами спасатели не отрицают этого. Но был конец сезона, в лагере находилось уже не так много людей, все были уставшие. Нужен был сильный альпинист, который был бы не против пойти, смог бы рискнуть своей жизнью, и не одного человека, не одного спасателя», — заявила она.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12 августа она сломала ногу, из-за чего осталась в палатке на высоте 7200 метров. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, попытались ей помочь, однако спуститься с Наговициной не вышло. После этого было предпринято еще несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. В следующие дни сообщалось, что могут быть предприняты новые попытки спасения, однако этого так и не произошло.

2 сентября телеведущая Виктория Боня опубликовала кадры облета дроном палатки Наговициной и сообщила, что ее нет в живых.

