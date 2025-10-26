«Про носы»: в «Акроне» назвали любимую тему Дзюбы для шуток

Защитник тольяттинского «Акрона» Родригу Эшковал высказался о юморе своего одноклубника Артема Дзюбы и назвал любимую тему форварда для шуток. Его слова приводит «Советский спорт».

«Большинство шуток Дзюбы на русском, и когда их переводят, это уже не то. Он шутит не только про свой нос, а вообще про все носы. Любимая тема у него такая. Он очень веселый, все у него идет спонтанно, не заготовлено заранее», — поделился он.

Встреча, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 1:1. На 42-й минуте Артем Дзюба ассистировал Марку Беншимолу, который вывел «Акрон» вперед. «Локомотив» сравнял счет на 67-й минуте, когда Сесар Монтес головой забил после подачи с углового от Алексея Батракова.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Акрон» имеет одну победу в последних десяти матчах РПЛ, занимает 12-е место с 12 очками и опережает зону вылета на пять баллов. «Локомотив» не проиграл в 13 матчах текущего сезона (семь побед, шесть ничьих), теперь разделяет с ЦСКА первое место с 27 очками. Последний чемпионский титул «Локомотива» был в 2018 году.

Ранее Дзюба заявил о преступлении после игры с «Локомотивом».