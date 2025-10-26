«Катастрофа и ужас»: Дзюба заявил о преступлении после игры с «Локомотивом»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба подверг резкой критике поле стадиона в Саранске, на котором прошел матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Спасибо болельщикам, очень классная атмосфера. Но поле — это катастрофа и ужас. Такое поле последний раз было в Воронеже, болото. Ненормально, что у трех-четырех человек спазм задней поверхности. Это преступление — играть на таком поле», — заявил Дзюба.

Встреча, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 1:1. На 42-й минуте Артем Дзюба ассистировал Марку Беншимолу, который вывел «Акрон» вперед. «Локомотив» сравнял счет на 67-й минуте, когда Сесар Монтес головой забил после подачи с углового от Алексея Батракова.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Акрон» имеет одну победу в последних десяти матчах РПЛ, занимает 12-е место с 12 очками и опережает зону вылета на пять баллов. «Локомотив» не проиграл в 13 матчах текущего сезона (семь побед, шесть ничьих), теперь разделяет с ЦСКА первое место с 27 очками. Последний чемпионский титул «Локомотива» был в 2018 году.

Ранее защитник «Локомотива» оказался недоволен игрой команды в матче с «Акроном».