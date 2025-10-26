Легенда «Спартака» заявил, что клубу не нужен Сафонов

Тренер Гладилин: зачем «Спартаку» Матвей Сафонов, если Максименко ничем не хуже

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил об отсутствии нужды в усилении вратарской линии в случае перехода Матвея Сафонова в стан красно-белых. Его слова передает Legalbet.

«Зачем «Спартаку» Матвей Сафонов? Я считаю, у «Спартака» вратарская линия хорошо укреплена. Максименко ничем не хуже Сафонова», — заявил Гладилин. Он отметил, что 27-летний Александр Максименко обладает всеми необходимыми качествами для основного вратаря команды.

Касательно текущей формы Максименко Гладилин указал, что этот сезон пока не является лучшим для вратаря, и посоветовал ему больше тренироваться и анализировать свою игру.

В текущем сезоне Максименко провел 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), пропустил 18 голов и трижды сохранил ворота «сухими». Контракт вратаря со «Спартаком» действует до июля 2026 года. Рыночная стоимость голкипера, по данным Transfermarkt, составляет 4,5 млн евро.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». В составе клуба он стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

Ранее «ПСЖ» захотел обменять Сафонова.