На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американский рекордсмен призвал вернуть России флаг и гимн на Олимпиаде

Скейтбордист Дэнни Уэй заявил, что желает возвращения флага России на Олимпиаде
close
Global Look Press

Легендарный американский скейтбордист, обладатель множества мировых рекордов за экстремальные трюки Дэнни Уэй заявил в интервью «Газете.Ru», что желает возвращения российского флага и гимна на Олимпийские игры и чемпионаты мира. В данный момент российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

«Хотели бы я, чтобы российские скейтбордисты соревновались под своим флагом и гимном на Олимпиаде и чемпионатах мира? Безусловно. Каждый скейтбордист должен иметь возможность с гордостью представлять свою страну. В конце концов, важно, кто катается лучше, а не откуда он родом. Победа есть победа, и я был бы рад увидеть на пьедестале спортсменов из России или любой другой страны», — сказал американский рекордсмен.

Дэнни Уэй подчеркнул, что такой олимпийский вид спорта, как скейтбординг, объединяет людей по всему миру и убирает различия между российской и американской культурой.

«Скейтбординг — это универсальный язык. Он стирает культурные и национальные барьеры. Американские и российские скейтбордисты — это просто скейтбордисты, объединенные общей страстью. Российская сцена быстро развивается, и эта общая любовь к скейтбордингу объединяет нас сильнее, чем любые различия», — подчеркнул американский спортсмен.

Дэнни Уэй прославился своими экстремальными трюками: например, он совершил прыжок на скейтборде с вертолета и приземлился в рампу. Также Уэй сумел перепрыгнуть на скейтборде через Великую Китайскую стену.

Ранее легенда спорта из США заявил, что россияне покажут себя на Олимпийских играх.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами