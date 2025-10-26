Американский рекордсмен призвал вернуть России флаг и гимн на Олимпиаде

Легендарный американский скейтбордист, обладатель множества мировых рекордов за экстремальные трюки Дэнни Уэй заявил в интервью «Газете.Ru», что желает возвращения российского флага и гимна на Олимпийские игры и чемпионаты мира. В данный момент российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

«Хотели бы я, чтобы российские скейтбордисты соревновались под своим флагом и гимном на Олимпиаде и чемпионатах мира? Безусловно. Каждый скейтбордист должен иметь возможность с гордостью представлять свою страну. В конце концов, важно, кто катается лучше, а не откуда он родом. Победа есть победа, и я был бы рад увидеть на пьедестале спортсменов из России или любой другой страны», — сказал американский рекордсмен.

Дэнни Уэй подчеркнул, что такой олимпийский вид спорта, как скейтбординг, объединяет людей по всему миру и убирает различия между российской и американской культурой.

«Скейтбординг — это универсальный язык. Он стирает культурные и национальные барьеры. Американские и российские скейтбордисты — это просто скейтбордисты, объединенные общей страстью. Российская сцена быстро развивается, и эта общая любовь к скейтбордингу объединяет нас сильнее, чем любые различия», — подчеркнул американский спортсмен.

Дэнни Уэй прославился своими экстремальными трюками: например, он совершил прыжок на скейтборде с вертолета и приземлился в рампу. Также Уэй сумел перепрыгнуть на скейтборде через Великую Китайскую стену.

Ранее легенда спорта из США заявил, что россияне покажут себя на Олимпийских играх.