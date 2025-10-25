На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крамника требуют дисквалифицировать из-за его реакции на смерть Народицкого

Против гроссмейстера Крамника запустили петицию после смерти Народицкого
Владимир Барский

Более 15 тысяч человек подписали петицию с требованием дисквалифицировать российского гроссмейстера, 14-го чемпиона мира Владимира Крамника и лишить его званий после его заявлений о покойном американском шахматисте Даниэле Народицком.

Петиция размещена на платформе change.org. В тексте указывается, что поведение Крамника нарушает этические нормы Международной шахматной федерации (FIDE). Подписавшие документ требуют, чтобы международная организация приняла решительные действия.

19 октября, после просмотра онлайн-трансляции Народицкого, Крамник выразил серьезную тревогу, предположив, что американец, возможно, прибегает к чему-то «большему, чем просто снотворному». Он обратился к окружению Народицкого с призывом оказать ему помощь. После сообщения о смерти шахматиста некоторые пользователи сети обвинили Крамника в психологическом давлении, которое, по их мнению, могло способствовать трагическому исходу. В том числе, ранее, Крамник обвинял Народицкого в читерстве.

Сам Крамник объявил о намерении пойти в суд.

Информация о смерти Народицкого появилась 20 октября. 9 ноября шахматисту исполнилось бы 30 лет.

Народицкий занимал 151-ю позицию в мировом рейтинге FIDE и 17-ю среди американских шахматистов, а также был чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет, участвовал в чемпионатах США, писал книги о шахматах. В своем последнем турнире в сентябре 2025 года он разделил 3-4 места на Charlotte Open, набрав 5,5 из 8 возможных очков.

Ранее Крамник заявил, что намерен подать судебный иск к Международной шахматной федерации.

