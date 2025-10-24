На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Совсем позорно»: Милонов о решении не допускать россиян на Паралимпиаду-2026

Владимир Трефилов/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал позорным решение не допустить российских паралимпийцев на зимние Паралимпийские игры — 2026. Его слова приводит «Советский спорт».

«Переносить политику на состязания паралимпийцев — совсем позорно. Но, видимо, границ нет. Мы должны сделать все, чтобы поддержать наших паралимпийцев, сделать хорошие и интересные мероприятия для них в России. Не стоит жалеть, что мы туда не попали. Олимпиада без нас — это не Олимпиада», — заявил он.

С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице состоялась Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC). Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства ПКР, а также против продления частичной приостановки его членства. Соответственно, на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты должны были выступать с флагом и гимном.

Однако 23 октября IPC официально объявил о недопуске российских спортсменов к участию в зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Решение связано с позицией четырех международных спортивных федераций, под эгидой которых проходят соревнования по паралимпийским видам спорта. Президент IPC Эндрю Парсонс пояснил, что FIS, IBU, World Curling и Международная федерация следж-хоккея выступили против участия россиян в соревнованиях.

Ранее в Госдуме раскрыли хитрый ход IPC после недопуска россиян на Паралимпиаду-2026.

