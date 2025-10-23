В Госдуме раскрыли хитрый ход IPC после недопуска россиян на Паралимпиаду-2026

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала действия Международного паралимпийского комитета (IPC) в ситуации с недопуском российских спортсменов на Паралимпиаду-2026, передает РИА Новости.

«Это хитрый ход был. Думаю, что поэтому многие и голосовали, так как им объяснили, что в контексте Паралимпиады 2026 года это ничего значить не будет. Мне кажется, это было умышленно так сделано», — заявила Журова. Она подчеркнула, что решение IPC, принятое в конце сентября о восстановлении Паралимпийского комитета России (ПКР) с правом использования национальной символики, на практике оказалось формальностью.

IPC получил подтверждение от всех четырех международных федераций по паралимпийским видам спорта о том, что российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в квалификационных соревнованиях.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Милано-Кортине. В программе соревнований будут разыграны 79 медальных комплектов в шести видах спорта.

