Российских спортсменов не допустят на Паралимпиаду 2026 года

Российским паралимпийцам запретили участвовать в Играх-2026
Umit Bektas/Reuters

Международный паралимпийский комитет (IPC) официально объявил о недопуске российских спортсменов к участию в зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает пресс-служба IPC.

Решение связано с позицией четырех международных спортивных федераций, под эгидой которых проходят соревнования по паралимпийским видам спорта. Президент IPC Эндрю Парсонс пояснил, что FIS, IBU, World Curling и Международная федерация следж-хоккея выступили против участия россиян в соревнованиях.

«Спортсмены и команды из Белоруссии и России не могут участвовать в своих соревнованиях, что лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милано-Кортине», — заявил Парсонс.

Президент IPC отметил, что комитет уважает решение спортивных федераций, а также решение Генеральной ассамблеи, которая ранее проголосовала против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России в организации.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Милано-Кортине. В программе соревнований будут разыграны 79 медальных комплектов в шести видах спорта. Допускалось, что российские спортсмены могли бы участвовать в Играх с национальной символикой, однако решения международных федераций сделали это невозможным.

Ранее в Госдуме обвинили польское правительство в хамском поведении.

Олимпиада 2026
