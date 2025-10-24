«Не соврала, не приукрасила»: Роднина о своих словах про пенсии

Чемпионка ОИ Роднина о своих словах про пенсии: я в своей речи ничего не соврала

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина вновь высказалась о пенсиях, заявив, что денег всегда мало, поэтому нет людей, довольных этим доходом. Ее слова приводит «Абзац».

«Я в своей речи ничего не соврала, ничего не приукрасила. Пенсия — это действительно не зарплата, к пенсии, наверно, как и ко всему, мы тоже должны готовиться. У нас в стране очень много людей попали на тот момент, когда распалась одна страна, где создавалась своя пенсионная система, и они попали в другую страну, и у многих были потеряны годы стажа», — отметила она.

В августе Роднина заявила, что пенсия является не зарплатой, а пособием по старости, и призвала граждан самостоятельно заботиться о своем финансовом будущем. Высказывания известной спортсменки и парламентария вызвали оживленную дискуссию в социальных сетях и экспертном сообществе.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Ранее Роднина удивилась реакции на свои слова о пенсиях.