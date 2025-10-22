На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Норвежцы выстрелят себе в ногу»: Губерниев о возможном бойкоте россиян

Губерниев: Норвегия выстрелит себе в ногу бойкотом российских лыжников
true
true
true
close
Пресс-служба телеканала «Россия»

Комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о возможном бойкоте норвежской сборной в случае допуска российских лыжников к международным соревнованиям, передает издание aif.ru.

По мнению Губерниева, такой шаг будет иметь серьезные негативные последствия для самого норвежского лыжного спорта.

«Поскольку у норвежского лыжного спорта во многом кризис — денег не хватает, рейтинги сильно упали, проблемы со спонсорами, они этим бойкотом выстрелят себе в ногу. Назло кондуктору пойдут пешком и отморозят уши назло маме», — заявил Губерниев.

При этом комментатор выразил уверенность, что реального бойкота не последует, назвав угрозы норвежской стороны попыткой привлечения внимания.

Главный тренер мужской сборной Норвегии Эрик Мюр Носсум также заявил, что не должен состязаться с российскими спортсменами и рассматривает бойкот как «действенный инструмент». Международная федерация лыжного спорта (FIS) продолжает рассматривать вопрос о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям

Ранее шведский лыжник заявил, что в ситуации с недопуском россиян к соревнованиям нужно быть жестким.

Все новости на тему:
Олимпиада 2026
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами