«Норвежцы выстрелят себе в ногу»: Губерниев о возможном бойкоте россиян

Губерниев: Норвегия выстрелит себе в ногу бойкотом российских лыжников

Комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о возможном бойкоте норвежской сборной в случае допуска российских лыжников к международным соревнованиям, передает издание aif.ru.

По мнению Губерниева, такой шаг будет иметь серьезные негативные последствия для самого норвежского лыжного спорта.

«Поскольку у норвежского лыжного спорта во многом кризис — денег не хватает, рейтинги сильно упали, проблемы со спонсорами, они этим бойкотом выстрелят себе в ногу. Назло кондуктору пойдут пешком и отморозят уши назло маме», — заявил Губерниев.

При этом комментатор выразил уверенность, что реального бойкота не последует, назвав угрозы норвежской стороны попыткой привлечения внимания.

Главный тренер мужской сборной Норвегии Эрик Мюр Носсум также заявил, что не должен состязаться с российскими спортсменами и рассматривает бойкот как «действенный инструмент». Международная федерация лыжного спорта (FIS) продолжает рассматривать вопрос о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям

Ранее шведский лыжник заявил, что в ситуации с недопуском россиян к соревнованиям нужно быть жестким.