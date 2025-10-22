«В спортивном плане очень несправедливо»: шведский лыжник о недопуске россиян к соревнованиям

Шведский лыжник о недопуске россиян: нужно быть максимально жестким

Шведский лыжник Калле Хальфварссон, многократный призер чемпионатов мира, выразил поддержку решению Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) о продлении отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает SVT.

Хальфварссон признал, что со спортивной точки зрения решение несправедливо по отношению к отдельным атлетам, но необходимо в текущих условиях.

«Я прекрасно понимаю, что многие российские спортсмены не виновны. Вопрос куда более масштабный. В спортивном плане очень несправедливо, что многие не смогут участвовать. Но решение принято, и я считаю, что в таких ситуациях нужно быть максимально жестким», — заявил шведский спортсмен.

21 октября совет FIS подтвердил решение не допускать российских лыжников к соревнованиям. Это уже второе продление санкции федерацией в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее в Норвегии назвали потерей для мирового спорта отстранение российских лыжников.