«Раньше так не уступали»: Семин о недостатках российских игроков по сравнению с европейцами

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин раскрыл недостатки российских футболистов по сравнению с игроками из Европы. Его слова приводит Sport24.

«Уступаем и в физических проявлениях, и в технике. Раньше в физике мы так не уступали. Наоборот, это был наш главный козырь. Техничными вот не были, а скоростными — всегда», — подчеркнул Семин.

Специалист отметил, что российским тренерам при работе с молодыми игроками надо равняться на европейские клубы.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Семин выступил против ужесточения лимита на легионеров.