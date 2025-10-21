В «Локомотиве» рассказали, в чем сила Батракова

Тренер «Локомотива» Галактионов заявил, что Батраков продолжает работу над собой

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что полузащитник Алексей Батраков не перестает прогрессировать. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Батраков становится таким игроком благодаря партнерам, работе клуба, тренерскому штабу, своему таланту. Я чувствую огромную радость и счастье, что тренирую не только Алексея, но и всех 25 человек, которые просто блестяще себя проявляют. Не всем хватает даже места в заявке, у нас все здоровы, приходится делать выбор. Всегда говорю, что Батраков очень адекватно воспринимает слова в свой адрес», — заявил Галактионов.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 17-й минуте встречи счет открыл Алексей Батраков. В компенсированное к первому тайму время счет удвоил Дмитрий Воробьев, поразив ворота ударом от лицевой линии. Установил окончательный счет матча Николай Компличенко на 87-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от «Локомотива» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

