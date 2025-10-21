На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Локомотиве» рассказали, в чем сила Батракова

Тренер «Локомотива» Галактионов заявил, что Батраков продолжает работу над собой
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что полузащитник Алексей Батраков не перестает прогрессировать. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Батраков становится таким игроком благодаря партнерам, работе клуба, тренерскому штабу, своему таланту. Я чувствую огромную радость и счастье, что тренирую не только Алексея, но и всех 25 человек, которые просто блестяще себя проявляют. Не всем хватает даже места в заявке, у нас все здоровы, приходится делать выбор. Всегда говорю, что Батраков очень адекватно воспринимает слова в свой адрес», — заявил Галактионов.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 17-й минуте встречи счет открыл Алексей Батраков. В компенсированное к первому тайму время счет удвоил Дмитрий Воробьев, поразив ворота ударом от лицевой линии. Установил окончательный счет матча Николай Компличенко на 87-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от «Локомотива» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

Ранее «Ростову» предрекли большие проблемы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами