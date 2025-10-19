Карпин объяснил ничью с «Ахматом»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» заявил, что причиной ничейного результата стали грубые ошибки в обороне. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Очередной голевой пас отдаем на свои ворота, причем аут. Мы уже ауты на свои ворота подаем. А потом расстроились, психологически не смогли собраться. Это уже не в первый, не во второй, в не третий, не в четвертый, не в пятый, не в шестой раз происходит. Начали нормально, все было под контролем, почему игра не получилась дальше — у меня у самого такой вопрос», — заявил Карпин.

Встреча состоялась на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3-й минуте благодаря точному удару Константина Тюкавина.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

