«Есть те, кто провоцируют»: чемпионка России об отношении с украинцами

Чемпионка России по спортивной гимнастке в командном многоборье Анастасия Куреева, которая работала в США, рассказала о взаимоотношениях с украинскими артистами, отметив, что с отношением в этом плане не угадаешь. Ее слова приводит Sport24.

Она отметила, что есть украинцы, которые контактируют адекватно, а также существуют те, кто не хочет общаться.

«При этом есть люди, которые провоцируют тебя. Во время рождественского шоу в Германии ко мне подошел мужчина и начал расспрашивать на тему политики. Я говорю: «Извините, но если вы хотите со мной общаться, то тогда, пожалуйста, не на политические темы». Он сразу от меня отстал», — поделилась она.

Куреева также рассказала, что во время работы в США подружилась с одной из украинок, и их главным правилом в общении было не затрагивать политические темы.

Куреева завершила карьеру в 2022 году в 17 лет и через год уехала работать в цирк в Германию, а спустя некоторое время перебралась в США. После этого спортсменка уехала работать в Бразилию.

Ранее появилась информация, что «Баффало» прорабатывает возвращение российского хоккеиста на родину.