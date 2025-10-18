В «Ростове» объяснили, как сыграли вничью со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что рад итоговому результату, несмотря на упущенное преимущество по ходу игры. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я бы согласился, если бы перед матчем мне предложили бы ничью со «Спартаком». Результат хороший, чувствовали, что могли победить, но не получилось. Максименко хорошо и много работал, нас тоже спасла штанга. В первом тайме мы сыграли лучше, чем во втором, после перерыва нам пришлось обороняться больше, при счете 1:0 любая ошибка может стать ключевой, так и произошло», — заявил Альба.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счет. Он отличился на 56-й минуте матча. На 86-й минуте Эсекьель Барко сравнял счет. На 26-й минуте с поля был удален игрок красно-белых Александер Джику.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 19 очков. «Ростов» занимает десятую строчку, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «Спартак» сыграет «Оренбургом». Встреча состоится 25 октября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени. «Ростов» сыграет 25 октября с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее Артем Дзюба назвал своего соперника негодяем.