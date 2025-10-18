На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеран «Спартака» предсказал результат матча с «Ростовом»

Экс-футболист Деменко: «Спартак» должен побеждать «Ростов»
Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» дал прогноз на матч 12-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Ростов».

«Соглашусь, что «Ростов» по статистике – неприятный соперник для «Спартака». И сейчас ростовчане очень неплохо выглядят по игре и выигрывали в последних матчах. Но «Спартак» все же немного сильнее и по составу, и по игре. Понятно, что произойти может все что угодно, но «Спартак» должен сейчас побеждать «Ростов», хотя это будет не так просто», — считает Деменко.

«Спартак» с 18 очками после 11 туров занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги, «Ростов» с 13 баллами располагается на десятой строчке. Главный тренер красно-белых Деян Станкович продолжает отбывать месячную дисквалификацию во всех турнирах после очередного удаления.

Ранее «Спартаку» предсказали легкую победу над «Ростовом».

Футбол. Чемпионат России
