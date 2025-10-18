«Спартаку» предсказали легкую победу над «Ростовом»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичный «Спартак» сможет без особых проблем набрать три очка в предстоящей встрече против «Ростова».

По его словам, красно-белые по всем параметрам сильнее своих оппонентов.

«В принципе, команда обретает свою хорошую спортивную форму, футболисты уже начинают соображать на поле. Уже как-то меньше стало таких вот невынужденных ошибок, которые раньше были, если не считать начало матча с ЦСКА. Так что у «Спартака» все будет нормально, они играют на своем поле, «Ростову» будет очень тяжело против них. «Спартак» забьет два-три мяча и выиграет», — заявил Пономарев.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков. В следующем матче 18 октября команда примет «Ростов» на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. Команду тренирует сербский специалист Деян Станкович — под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

