«До 12 лет не думала»: Загитова удивляется званию олимпийской чемпионки

Загитова о статусе олимпийской чемпионки: до сих пор этому удивляюсь

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2018 года Алина Загитова призналась, что до сих пор удивляется тому факту, что ей удалось завоевать золотую медаль Олимпиады. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Не было человека, на которого бы я смотрела и думала, что хочу так же. Лет до 12 не было даже мыслей, что я бы могла стать олимпийской чемпионкой. А потом стала в 15. До сих пор этому удивляюсь», — призналась она.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу. Летом 2025 года она представила рок-мюзикл «Ассоль».

Ранее Загитова раскрыла способ борьбы с плохим настроением.