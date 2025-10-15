Загитова раскрыла способ борьбы с плохим настроением

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2018 года Алина Загитова призналась, что справляется с плохим настроением при помощи бокса. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Когда плохое настроение, я пишу тренеру по боксу, что мне срочно надо потренироваться. Он спрашивает, что случилось, почему я так сильно его начинаю дубасить», — поделилась она.

Загитова начала заниматься боксом в 2022 году, с тех пор она иногда постит в своих социальных сетях кадры с тренировок.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу. Летом 2025 года она представила рок-мюзикл «Ассоль».

