Две россиянки вошли в топ-10 рейтинга WTA впервые с 2023 года

Впервые с 2023 года сразу две российские теннисистки вошли в топ-10 рейтинга WTA
Andrew Couldridge/Reuters

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) впервые с января 2023 года сразу две российские теннисистки вошли в топ-10. Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

Екатерина Александрова поднялась на десятую позицию, а Мирра Андреева сохраняет шестое место.

Последний раз аналогичное достижение было зафиксировано два года назад, когда в рейтинге находились Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Для 30-летней Александровой это дебют в топ-10 карьеры — на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде. Андреева впервые вошла в десятку лучших в феврале текущего года.

Всего в топ-100 рейтинга WTA представлены 11 россиянок, включая Людмилу Самсонову (18-я) и Диану Шнайдер (19-ю). В мужском рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Даниил Медведев, достигший полуфинала турнира серии «Мастерс» в Шанхае, поднялся на 14-ю позицию, опередив15-ю ракетку мира Андрея Рублева. Карен Хачанов сохранил место в первой десятке, занимая замыкающую строчку.

Ранее россиянка исполнила гимн России поверх «композиции для нейтральных спортсменов».

