Экс-тренер «Ростова»: Карпин сейчас больше всего нужен «Зениту», а он в сборной

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказал мнение о работе Валерия Карпина, совмещающего посты главного тренера в «Динамо» и сборной России. Его слова передает Vprognoze.ru. Балахин отметил организационные сложности такой схемы работы.

«Карпин сейчас больше всего нужен команде, а он в сборной. Это не есть хорошо. Я думаю, это самая главная проблема, потому что он находится и тут, и там», — заявил Балахнин. Он подчеркнул разницу в задачах: в «Ростове», по его словам, можно было довольствоваться 8-10 местом, тогда как «Динамо» должно бороться за чемпионство.

При этом наставник отметил, что руководство «Зениту» осознанно пошло на этот шаг, так как «Динамо» знали, кого берут, и они должны были к этому подготовиться.

В настоящее время «Динамо» Карпина занимает восьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 15 очками, тогда как сборная России готовится к товарищескому матчу против Боливии 14 октября.

Ранее тренер сборной России поставил игроков Боливии в один ряд с Ираном.