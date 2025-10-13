На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Ростова»: Карпин сейчас больше всего нужен «Зениту», а он в сборной

Экс-тренер «Ростова» Балахин о Карпине: «Динамо» знали, кого берут
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказал мнение о работе Валерия Карпина, совмещающего посты главного тренера в «Динамо» и сборной России. Его слова передает Vprognoze.ru. Балахин отметил организационные сложности такой схемы работы.

«Карпин сейчас больше всего нужен команде, а он в сборной. Это не есть хорошо. Я думаю, это самая главная проблема, потому что он находится и тут, и там», — заявил Балахнин. Он подчеркнул разницу в задачах: в «Ростове», по его словам, можно было довольствоваться 8-10 местом, тогда как «Динамо» должно бороться за чемпионство.

При этом наставник отметил, что руководство «Зениту» осознанно пошло на этот шаг, так как «Динамо» знали, кого берут, и они должны были к этому подготовиться.

В настоящее время «Динамо» Карпина занимает восьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 15 очками, тогда как сборная России готовится к товарищескому матчу против Боливии 14 октября.

Ранее тренер сборной России поставил игроков Боливии в один ряд с Ираном.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами