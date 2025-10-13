Тренер сборной России поставил игроков Боливии в один ряд с Ираном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился оценкой уровня команды Боливии перед товарищеским матчем. Его слова передает «Матч ТВ». Карпин сравнил предстоящего соперника с недавно обыгранной сборной Ирана.

«В начале сбора мы говорили, это один из сильнейших за последнее время соперников. В одном ряду с Ираном», — заявил Карпин. При этом он отметил стилистические различия между командами: «Боливия не такая мощная, зато более техничная».

Матч состоится во вторник на московской «ВТБ Арене» и станет для российской сборной второй товарищеской игрой в октябре после победы над Ираном со счетом 2:1 в Волгограде.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

