Россиянин забросил первую шайбу в НХЛ в дебютной игре

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймс» Матвей Гридин отличился в своей дебютной игре.

19-летний форвард помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз». Игра прошла в Эдмонтоне на «Роджерс Арене» и завершилась победой гостей в серии послематчевых бросков — 4:3. По ходу встречи «огоньки» проигрывали с счетом 0:3.

Гридин забросил первую шайбу своей команды, отличившись в середине второго периода с передач Назема Кадри и Мэтта Коронато. В серии буллитов Гридину не удалось реализовать свою попытку.

В следующем матче «Калгари» сыграет против «Ванкувера».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года

