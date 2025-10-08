На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФС обсудили возможность отмены ошибочных желтых карточек

Руководители РФС пока не видят возможность отмены ошибочной второй карточки
true
true
true
close
Sergey Elagin/Global Look Press

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич и председатель судейского комитета Павел Каманцев обсудили возможные изменения в дисциплинарном регламенте, касающиеся отмены ошибочных желтых карточек. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«На сегодняшний день есть четкий регламент, все знают, в каких ситуациях клубы могут обратиться к нам», — заявил Мажич, отметив, что текущие правила позволяют отменять только ошибочные красные карточки и предупреждения, вынесенные не тому игроку.

Каманцев указал на системные сложности, так как при отмене второй карточки все будут спрашивать, почему нельзя сделать это с другими карточками, которые тоже ведут к дисквалификации игрока. Он подчеркнул, что вопрос требует комплексного обсуждения с лигами и клубами.

Эксперты привели в пример недавний случай с удалением Маркиньоса в матче «Спартак» — «Динамо», где первая желтая карточка была показана ошибочно. По словам Мажича, для внесения изменений необходимо решение бюро исполкома РФС, а Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) готова рассматривать такие запросы при изменении регламента.

В настоящее время клубы могут обжаловать только прямые красные карточки и случаи ошибочной идентификации игрока при показе желтой карточки.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о назначении болельщика ЦСКА гендиректором «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами