В РФС обсудили возможность отмены ошибочных желтых карточек

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич и председатель судейского комитета Павел Каманцев обсудили возможные изменения в дисциплинарном регламенте, касающиеся отмены ошибочных желтых карточек. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«На сегодняшний день есть четкий регламент, все знают, в каких ситуациях клубы могут обратиться к нам», — заявил Мажич, отметив, что текущие правила позволяют отменять только ошибочные красные карточки и предупреждения, вынесенные не тому игроку.

Каманцев указал на системные сложности, так как при отмене второй карточки все будут спрашивать, почему нельзя сделать это с другими карточками, которые тоже ведут к дисквалификации игрока. Он подчеркнул, что вопрос требует комплексного обсуждения с лигами и клубами.

Эксперты привели в пример недавний случай с удалением Маркиньоса в матче «Спартак» — «Динамо», где первая желтая карточка была показана ошибочно. По словам Мажича, для внесения изменений необходимо решение бюро исполкома РФС, а Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) готова рассматривать такие запросы при изменении регламента.

В настоящее время клубы могут обжаловать только прямые красные карточки и случаи ошибочной идентификации игрока при показе желтой карточки.

