Три спелеолога спасены после 30-часовой операции в штормовых условиях

Трех спелеологов спасли после 30 часов пребывания в ловушке в пещере Довбер-Гилл
Телеграм-канал Сочинский нацпарк

Трое британских спелеологов были успешно эвакуированы после 30-часового пребывания в затопленной пещерной системе Довбер-Гилл в Северном Йоркшире. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 2–3 октября, когда группа из трех опытных исследователей пещер не вернулась из запланированного похода. Ситуация резко осложнилась из-за циклона «Эми», принесшего проливные дожди. Уровень воды в пещерной системе стремительно поднялся, заблокировав основной выход.

В операции участвовали шесть специализированных команд, включая Королевские военно-воздушные силы и пять добровольческих спасательных организаций. Спасателям пришлось соорудить временную дамбу из полимерных материалов для отвода воды и использовать полноприводные автомобили для доставки оборудования в условиях размытых дорог.

Первый спелеолог был эвакуирован в 15:30 3 октября, последний — спустя почти 12 часов, в 4:30 утра 4 октября. Одному из участников группы потребовалась госпитализация для медицинского обследования. Всего в спасательной операции, продолжавшейся 36 часов, было задействовано более 100 волонтеров, работавших в экстремальных погодных условиях.

Ранее стало известно, что лавина забрала жизни трех хорватских альпинистов в Словении.

