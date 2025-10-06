Лавина забрала жизни трех хорватских альпинистов в Словении

Трое альпинистов из Хорватии погибли в результате схода лавины в Словении в минувшие выходные. Об этом сообщило The Associated Press (AP).

Инцидент произошел на горе Тоск в северо-западной части страны, где группа из семи хорватов совершала восхождение. Трое альпинистов отделились от основной группы и были накрыты снежной массой в районе альпийского хребта на высоте 2275 метров.

Поисково-спасательная операция продолжалась два дня. Как сообщил руководитель спасательной команды Миха Арх, альпинисты были погребены под глубоким слоем снега в труднодоступной местности. В воскресенье было обнаружено тело одного из альпинистов, а в понедельник спасатели нашли остальных двух.

«К сожалению, я могу подтвердить, что все трое найденных нами альпинистов погибли», — заявил Арх.

Министр внутренних дел Хорватии Двор Бозинович, прибывший в Словению во время поисков, выразил соболезнования семьям погибших. В регионе сохраняется сложная погодная обстановка с низкими температурами и сильным ветром, осложняя условия для альпинизма.

