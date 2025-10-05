Российские самбисты завоевали 11 золотых медалей в третий день молодежного ЧМ

В третий день молодежного ЧМ россияне завоевали 11 золотых медалей

В третий день молодежного чемпионата мира российские самбисты завоевали 11 золотых медалей, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).

В спортивном самбо среди девушек и юношей золотые медали завоевали Алиса Серова в категории до 47 кг, Дарья Еременко (до 59 кг), Александр-Шайн Квачантирадзе (до 88 кг), Александра Волокитна (до 80 кг), Амин Ермолаев (до 64 кг).

В спортивном самбо среди юниорок и юниоров победителями стали София Полущева (до 54 кг), Полина Ерькина (до 72 кг), Роман Литвинов (до 71 кг) и Владимир Досяк (до 88 кг).

Молодежный чемпионат мира по самбо, поддерживаемый компанией «Роснефть» и банком ВТБ, завершился 5 октября. Всего в программе было разыграно 37 комплектов наград, при этом каждый участник мог выступать только в одной дисциплине и весовой категории.

Ранее россияне завоевали семь золотых медалей во второй день молодежного чемпионата мира по самбо.