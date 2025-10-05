Экс-хоккеист рассказал, что Овечкина ждет последний сезон НХЛ

Бывший хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Никита Филатов заявил на YouTube-канале «Это хоккей, брат», что форварда «Вашингтона» Александра Овечкина ждет последний сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Последний сезон? Это просто факт. Была одна посиделочка в гараже у Саши, где был ещё Андрей Аршавин. Мы это зафиксировали, он этого не скрывает», — сказал Филатов.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Первый матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проведет 9 октября против «Бостона». Стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

Ранее «Вашингтон» с Овечкиным в составе обыграл «Коламбус».