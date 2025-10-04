Стало известно, сыграет ли Дзюба против «Зенита»

Опубликованы стартовые составы тольяттинского «Акрона» и петербургского «Зенита» на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Акрон»: Васютин, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Кузьмин, Севикян, Бистрович, Джаковац, Хосонов, Дзюба.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

Игра пройдет 4 октября на стадионе «Солидарность Самара Арена», стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

