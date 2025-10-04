'45+2

Первый тайм завершен!

Поначалу «Зенит» полностью владел инициативой и открыл счет уже на 11-й минуте: Вендел вошел в штрафную с правого фланга и прострелил в центр на свободного Педро, который в касание отправил мяч в дальний угол, — 1:0.

Однако после этого сине-бело-голубые очевидно расслабились, за что поплатились на 36-й минуте: Фернандес исполнил подачу в штрафную «Зенита», где Севикян навязал борьбу Сантосу, и тот случайно головой отправил мяч в «девятку» собственных ворот — 1:1.

В концовке тайма «Акрон» активно бегал в атаку, вдохновленный забитым мячом. С нетерпением ждем второго тайма!