«Акрон» с Дзюбой мучает «Зенит». LIVE

Футбол. РПЛ. 11-й тур. «Акрон» — «Зенит». ОНЛАЙН

Алексей Даничев/РИА Новости
В матче 11-го тура чемпионата России «Зенит» играет на выезде с тольяттинским «Акроном», в составе которого выступает Артем Дзюба. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 11-й тур
2-й тайм
04 октября 13:00
Акрон
Тольятти, Россия
36' Севикян
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
11' Педро
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
'51

Луис Энрике исполнил прострел во вратарскую «Акрона», но там не оказалось никого из партнеров.

'49

Фернандес навесил в штрафную «Зенита» на Дзюбу, но Нино перехватил мяч,

'47

Гол «Акрона» переписали на Севикяна. Выяснилось, что, когда Дуглас Сантос случайно пробил головой по своим воротам, мяч попал в Севикяна и отрикошетил от него в створ ворот. Поэтому это больше не считается автоголом Сантоса.

'46

Второй тайм начался!

'45+2

Первый тайм завершен!

Поначалу «Зенит» полностью владел инициативой и открыл счет уже на 11-й минуте: Вендел вошел в штрафную с правого фланга и прострелил в центр на свободного Педро, который в касание отправил мяч в дальний угол, — 1:0.

Однако после этого сине-бело-голубые очевидно расслабились, за что поплатились на 36-й минуте: Фернандес исполнил подачу в штрафную «Зенита», где Севикян навязал борьбу Сантосу, и тот случайно головой отправил мяч в «девятку» собственных ворот — 1:1.

В концовке тайма «Акрон» активно бегал в атаку, вдохновленный забитым мячом. С нетерпением ждем второго тайма!

'45

Арбитр компенсировал две минуты.

'43

Севикян сфолил на Венделе в попытке отобрать мяч. «Акрон» явно завелся.

'41

«Акрон» продолжает дерзко вести себя в атаке: только что правила нарушил Дзюба.

'39

Дуглас Сантос держался за бок и показывал, что на нем нарушили правила в атаке, но судьи не обнаружили фола. Врачи оказали помощь игроку «Зенита».

'36

АВТОГОООЛ!!! Дуглас Сантос случайно отправил мяч в свои ворота — 1:1!

Фернандес исполнил подачу в штрафную «Зенита», где Севикян навязал борьбу Сантосу, и тот случайно головой отправил мяч в «девятку» собственных ворот!

'33

Луис Энрике при помощи Мантуана отобрал мяч у хавбека «Акрона» Фернандеса и собирался начать атаку, но нарвался на тактический фол Кузьмина.

'31

«Акрон» организовал подачу с углового во вратарскую «Зенита», но защитники вынесли мяч подальше в поле.

'30

Опасно! «Акрон» мог сравнять счет!

Дзюба отличным пасом в касание вывел Джаковаца один на один с Адамовым, но тот замешкался с ударом и позволил Нино выбить мяч у себя из-под ног! Тем не менее будет угловой.

'29

Дзюба исполнил скидку на Джаковаца, и тот нанес удар почти с линии штрафной, но не попал в створ!

'27

Нападающий «Акрона» Севикян нанес дальний удар, но тот был заблокирован соперником.

'25

«Зенит» повладел мячом какое-то время, но так и не приблизился к штрафной «Акрона». Теперь тольяттинцы пытаются разыгрывать позиционную атаку.

'23

Полузащитник «Акрона» Кузьмин пытался отобрать мяч на чужой половине поля, но не рассчитал силы и сфолил на Эраковиче.

'21

Дуглас Сантос исполнил заброс на ход Луису Энрике, но хавбек «Акрона» Дмитрий Пестряков оказался первым на мяче и выбил его за пределы поля.

'19

Дзюба схватил Эраковича за плечо и помешал ему в верховом единоборстве. Арбитр свистнул фол.

'17

«Акрон» сумел наладить контроль над мячом, но приблизиться к чужой штрафной пока не получается.

'15

«Зенит» заработал угловой, но навес в штрафную не удался: мяч достался игроку «Акрона».

'13

«Акрон» провел свою первую атаку. Кузьмин исполнил навес в штрафную, и Дзюба попытался пробить головой, но не смог толком попасть по мячу.

'11

ГООООЛ!!! Педро открыл счет — 1:0 в пользу «Зенита»!

Вендел вошел в штрафную с правого фланга и прострелил в центр на свободного Педро, который в касание отправил мяч в дальний угол!

'9

Педро исполнил заброс в штрафную на Глушенкова, но защитник «Акрона» Бокоев перехватил этот мяч!

'7

Глушенков и Педро разыграли мяч с углового, после чего 19-летний бразилец исполнил подачу в штрафную, но защитники «Акрона» справились с этой угрозой.

'6

Педро нанес удар с острого угла, но голкипер «Акрона» Васютин перевел мяч на угловой!

'5

Луис Энрике исполнил пас в штрафную «Акрона» на Вендела, а тот прострелил во вратарскую — на Соболева. Однако защитник тольяттинцев Марат Бокоев сумел перехватить мяч.

'3

Глушенков прострелил в штрафную «Акрона» на Соболева, но тот не смог нанести удар под давлением защитников и отпасовал назад.

'1

Матч начался!

12:55

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

12:50

Стартовый состав «Акрона»: Васютин, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Кузьмин, Севикян, Бистрович, Джаковац, Хосонов, Дзюба.

12:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Акрон» принимает «Зенит» в матче 11-го тура РПЛ.

