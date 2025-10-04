На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер «МЮ» отказался подавать в отставку

Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим отказался добровольно подавать в отставку
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим в интервью Sky Sports заявил, что не станет по собственному желанию разрывать трудовое соглашение с клубом.

По его словам, подобное решение могут принять только руководители.

«Решать совету директоров. Я не могу этого сделать. Иногда у меня возникает такое чувство, и поражения даются тяжело. Было бы очень трудно уйти из клуба зная, что я сделал не все, что мог», — заявил Аморим.

Аморим стал новым главным тренером английского «Манчестер Юнайтед» 1 ноября 2024 года. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года с опцией продления на один год. До этого 39-летний специалист фигурировал в списках потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля» и «Вест Хэма».

Португалец тренировал «Спортинг» с марта 2020 года. Ранее он возглавлял «Брагу».

Ранее в ЦСКА выступили против изменения формата Кубка России.

