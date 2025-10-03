«Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом матче Овечкина после травмы

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостону» в предсезонном матче.

Встреча завершилась со счетом 1:3. В составе победителей дубль оформил Бретт Харрисон, еще один гол забил Райли Тафти. За «Вашингтон» отличился Райан Леонард.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 21 минуту 7 секунд и не отметился результативными действиями. Он провел первый предсезонный матч. Россиянин пропустил четыре матча из-за травмы.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 40‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее в Госдуме ответили на вопрос о здоровье Овечкина.